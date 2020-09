Luis Suarez è il nome più caldo nelle ultime ore per quanto concerne il mercato in entrata degli attaccanti della Juventus ma…

🚨#ULTIMAHORA 🚨

🔥Luis Suarez tiene las negociaciones muy avanzadas con el Atletico de Madrid.

📝Se hará oficial en las próximas horas.

Ma dalla Spagna non sembrano pensarla così. Infatti stando alle ultime indiscrezioni del portale spagnolo “Mundo Deportivo” sul centroavanti uruguaiano del Barcellona ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone. Un indiscrezione che lascia tutti col fiato sospeso, dato che nelle ultime ore la Juventus e l’attaccante sembravano ad un passo.

Suarez alla Juventus? Calciomercato: c’è un’altra squadra su di lui

Proprio per volontà del “Cholo” Simeone Suarez potrebbe decidere di rimanere nella Liga e sposare la causa Atletico. Naturalmente trattasi di indiscrezioni arrivate dalla Spagna, ma qualora queste notizie venissero confermate ecco che, a questo punto, la Juventus virerebbe concretamente su Dzeko. Intanto Claudio Marchisio, l’ex calciatore e grande tifoso bianconero, sul proprio profilo Instagram, probabilmente scherzando, nella didascalia ad una foto si è sbilanciato concretamente proprio sul nome dell’attaccante e futuro numero 9 bianconero, con una frase che non lascia alcun dubbio su quale sia il reale obiettivo bianconero: “Aspettando Suarez”. Il Pistolero è infatti uno dei profili che in questo momento è protagonista nel mercato in entrata della Juventus, come sappiamo, i bianconeri sono alla ricerca di un importante investimento per la fase offensiva. Il nuovo centroavanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che prenderà l’eredità di Gonzalo Higuain in uscita in direzione MLS. Suarez è finito in un lotto di nomi che comprendevano profili del calibro di Dzeko, Milik, Raul Jiminez e la suggestione del grande ritorno di Alvaro Morata. Tutti nomi accostati alla Juventus che però, nelle ultime settimane, hanno visto un autentico testa a testa fra Suarez e Dzeko. Ora la Juventus è ad un bivio. Dzeko non si è ancora sbloccata per via dell’intreccio con Milik, infatti la Roma farebbe partire il bosniaco soltanto quando l’attaccante del Napoli potrà essere ufficializzato nella Capitale come suo sostituto, ma nonostante le indiscrezioni spagnole, Suarez continua ad essere un nome caldissimo sul fronte Juventus. Si attenderanno ulteriori novità nelle prossime ore.

