Mino Raiola avrebbe proposto il profilo di Moise Kean al Real Madrid e al Barcellona ma entrambe avrebbero ribadito un secco no. Le novità dell’affare:

Moise Kean è il giovane attaccante italiano che dalla Juventus è stato ceduto all’Everton di Ancelotti e che potrebbe, clamorosamente, ritornare dopo un solo anno dalla sua partenza. Ma prima dell’eventuale ritorno i bianconero, il suo agente Mino Raiola aveva proposto il giovane anche alle due big spagnole: il Real Madrid e il Barcellona. Entrambe le società hanno però ribadito un no secco che, a questo punto, “svincola” il calciatore da altre opportunità di mercato. Moise Kean sarebbe il ritorno ideale, il giovane attaccante italiano classe 2000, dopo un’annata non al massimo delle sue possibilità anche per il poco minutaggio da titolare in Premier League all’Everton, potrebbe tornare a Torino ed essere l’altro acquisto offensivo.

Calciomercato Juventus, Raiola propone Kean alle big spagnole ma…

Un ritorno in bianconero sempre più vicino e ora a confermarlo ci ha pensato lui stesso, lanciando un importante indizio social qualche giorno fa. Il giovane attaccante infatti, sul proprio profilo Instagram, non specifica più il club di appartenenza, ma scrive -letteralmente- “Loading…”. Un messaggio chiarissimo che conferma la nuova avventura, molto probabilmente, in bianconero di Moise Kean. Ora ci sarà da capire in che modo i bianconeri prenderanno Kean, se confermassero l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto allora non ci sarebbe più la contropartita tecnica Aaron Ramsey che aveva già l’apprezzamento del tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Con Kean si definirà un importante acquisto per la fase offensiva: un attaccante di ruolo da utilizzare per i tanti impegni nel corso della stagione. Intanto l’Everton ha fatto sapere il prezzo del suo cartellino, gli inglesi valutano Moise Kean almeno 30 milioni di euro.

In attesa di Moise Kean la Juventus dovrà prima chiudere l’altro grande colpo offensivo: è ormai un testa a testa fra Suarez e Dzeko, quasi certamente uno dei due attaccanti diventerà il nuovo numero 9 bianconero.

