Per Suarez alla Juventus potrebbe essere cruciale anche un ripensamento di Messi al Barcellona, ecco tutte le novità dell’affare:

Sono ore calde in quel di Torino per il futuro di quello che sarà a tutti gli effetti il nuovo attaccante della Juventus. Suarez è il nome che in questi ultimi giorni più si è avvicinato alla corte della Vecchia Signora, un profilo che sembrava -ormai- ai dettagli. Ora, però, nascono nuovi intrighi sull’affare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato a far “decollare” la trattativa passerebbe tutto dal futuro di Messi. Qualora la Pulce decidesse di ripensarci e, quindi, di rimanere ancor in blaugrana potrebbe chiedere alla società la riconferma del suo compagno di reparto. Inoltre ci sarebbe anche la questione passaporto…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Suarez alla Juventus, calciomercato: avviate le pratiche per il passaporto

Calciomercato Juventus, per Suarez decide Messi: le novità dell’affare

Come specificato poc’anzi se Messi dovesse chiamare e dunque chiedere a Suarez di rimanere ancora a Barcellona ecco che tutto potrebbe ribaltarsi all’improvviso. Ma c’è un altro problema che sembra anche più concreto dell’enigma Messi, ovverosia il passaporto. Suarez deve risolvere in tempi rapidi la grana e ci sono solo due modi per farlo: prendere la cittadinanza italiana, attraverso la moglie che ha origini proprio italiche o avviare l’iter burocratico per diventare spagnolo, dato che ha lavorato due anni proprio in Spagna. In ogni caso i tempi burocratici potrebbe rallentare e complicare l’arrivo immediato alla Juventus. C’è sempre però l’ipotesi Edin Dzeko, se l’asse Napoli-Roma dovesse trovare un accordo con il passaggio di Milik in giallorosso, il bosniaco sarebbe libero di partire e, quindi,i bianconeri andrebbero a chiudere su di lui. Sono ore calde per il nuovo attaccante ma per quanto ci siano già accordi con l’uruguaiano, la Juventus dovrà aspettare la risoluzione di queste problematiche, o nell’eventualità sperare che la questione Dzeko si risolvi il prima possibile, così da poter avere il nuovo attaccante a disposizione in tempi più brevi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, l’infortunio di Bernardeschi complica i piani di una sua cessione?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK