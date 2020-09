Calciomercato Juventus, l’infortunio di Bernardeschi complica i piani di una sua cessione?

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe cambiare alla luce dell’infortunio che l’esterno azzurro ha subito in Nazionale. I 20 giorni di stop che dovrà osservare potrebbero complicare i piani di una sua cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI/ Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere lontano da Torino. La dirigenza bianconera in più di una circostanza ha cercato di inserire l’ex Fiorentina come contropartita tecnica, prima offrendolo al Napoli nell’eventuale operazione Milik, poi aspettando un’eventuale offerta della Fiorentina ( che non è mai arrivata). L’anno appena trascorso ha visto una brutta involuzione da parte di Berna, che non è mai riuscito a fare la differenza: molto spesso impiegato in un ruolo a lui poco congeniale come quello di trequartista, si è beccato in più di una circostanza i fischi dello Stadium o le strigliate di Maurizio Sarri. Ecco perchè una sua cessione non è affatto da escludere.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Bernardeschi?

La Juve valuta Bernardeschi circa 35 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma che potrebbe essere ridimensionata a causa dell’infortunio subito dal calciatore in Nazionale. L’esito è inequivocabile: distrazione del retto femorale della coscia sinistra e prossimi esami tra 15 giorni. Una doccia fredda per la Juve, a un mese esatto dalla chiusura della finestra di calciomercato: il club bianconero ora potrebbe vedersi recapitare offerte al ribasso, contando anche sulla marginalità del giocatore nello scacchiere tattico bianconero. Al momento non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale per lui; ma non è detto che ciò non possa avvenire nel corso delle prossime ore.

