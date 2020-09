La Juventus si è asicurata le prestazioni del giovane terzino classe 2002 Tommaso Barbieri, arrivato dal Novara. Stamattina ha svolto le visite mediche.

Nuovo arrivo in casa bianconera, si tratta di un difensore: il giovane terzino destro classe 2002 Tommaso Barbieri. Il calciatore italiano è arrivato questa mattina al J Medical di Torino dove ha svolto le tradizionali visite mediche, con la conseguente firma. La Juventus è riuscita ad anticipare la concorrenza, dell’Atletico Madrid. Il giovane terzino si legherà alla rosa dell’Under 23 allenata da Lamberto Zauli. Tommaso Barbieri è arrivato alla Juventus dal Novara.

Calciomercato Juventus, ufficiale: preso il nuovo terzino destro

Tommaso Barbieri arriva dal Novara e prenderà parta alla squadra Under 23. Nonostante la giovanissima età, il giocatore è diventato maggiorenne poco più di una settimana fa, il terzino vanta già 18 presenze in Serie C con la maglia del Novara. Ora per lui inizia una nuova esperienza alla Juventus. La Vecchia Signora è riuscita a battere la concorrenza dell’Atletico Madrid che lo voleva acquistare.

Intanto alla Juventus attendono l’annuncio del nuovo numero 9. Il rinforzo in attacco richiesto da Andrea Pirlo che dovrebbe essere, quasi certamente, Luis Suarez. Il centroavanti uruguaiano in settimana svolgerà l’esame italiano che gli permetterà di diventare cittadino comunitario e, successivamente, essere annunciato come nuovo giocatore della Juventus. Luis Suarez insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala farà parte di un tridente offensivo davvero qualitativo. Come alternativa in attacco sono sempre costanti le voci che porterebbero al grande ritorno di Moise Kean dopo un solo anno dalla sua cessione in Inghilterra. Il giovane attaccante italiano classe 2000, viste le poche presenze da titolare con la maglia dell’Everton sarebbe pronto al grande ritorno in Serie A. La Juventus proporrebbe un prestito con diritto di riscatto. Si dovranno limare tutti i dettagli ma non è da escludere che i bianconeri propongano contropartite tecniche. All’Everton, infatti, piacerebbe un giocatore come Aaron Ramsey. Il gallese non sembra essere entrato perfettamente nei meccanismo del calcio italiano e l’ipotesi di una sua cessione garantirebbe alla società una importante plusvalenza visto che il gallese arrivò in bianconero a parametro zero.

