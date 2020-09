il pistolero è ormai ad un passo dal vestire la maglia bianconera, l’iter burocratico per l’esame di italiano è già stato avviato: sarà online.

Ormai ci siamo. Il pistolero è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore della Juventus, l’attaccante uruguaiano a breve dovrà svolgere l’esame di italiano per ottenere il passaporto e quindi diventare ufficialmente un cittadino comunitario. Causa Covid-19 la prova che dovrà sostenere sarà online, il cosiddetto B1. Luis Suarez dovrà prepararsi qualche giorno, ma la data sarà fissata durante la settimana. Ma secondo “La Gazzetta Dello Sport” i tempi prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus ci sono.

Suarez alla Juventus, Calciomercato: farà l’esame di italiano online

Luis Suarez se tutto va come deve andare, dovrebbe essere annunciato già in settimana o poco più in là, il giocatore deve solo ottenere il passaporto che gli permetta di diventare, ufficialmente, un cittadino comunitario. Ora l’esame che dovrà sostenere sarà online per via del Coronavirus. In accordo con la società bianconera il pistolero si sta preparando già online con alcuni corsi specializzati. Il Pistoloero in bianconero firmerà un contratto da 6,5 milioni con bonus che potrebbero farlo a salire a 10 milioni contando la durata del contratto che sarà un biennale.

Luis Suarez si appresta a diventare il nuovo numero 9 dell’attacco di Andrea Pirlo, un tridente offensivo formato da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e appunto Luis Suarez. Ora c’è solo da risolvere la questione passaporto, una volta completato l’iter per diventare a tutti gli effetti un cittadino comunitario, Luis Suarez verrà annunciato ufficialmente. Intanto la Juventus sta comunque monitorando altri possibili rinforzi in altri settori del campo, ma prima c’è da sfoltire una rosa piena di esuberi. I nomi in uscita sono sempre i soliti: Higuain in attacco, Khedira a centrocampo e, con le giuste offerte, potrebbe anche partire Aaron Ramsey. Per la difesa uno dei possibili partenti potrebbe essere, invece, Mattia De Sciglio.

