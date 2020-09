Douglas Costa si sta allenando alla Continassa ma la Juventus riflette sul suo futuro. Sono molte le offerte per l’esterno brasiliano: tutte le novità

La Juventus sta riflettendo attentamente sul futuro dell’esterno brasiliano Douglas Costa, il calciatore si sta allenando alla Continassa ma la Juventus sarebbe aperta ad una sua – possibile – cessione. Le richieste della Vecchia Signora sono però importanti, infatti i bianconeri inizialmente chiedevano almeno 60 milioni per il brasiliano. Molti infatti sono stati i top club europei interessanti, in primis il Manchester United. Ma in questo momento l’ultima indiscrezione di mercato proveniente da Sky Sport parla di offerte importanti dalla Cina e dagli Emirati Arabi.

Calciomercato Juventus, nuove offerte per Douglas Costa: le novità

Ma prima di sentire le offerte, la Juventus dovrà, innanzitutto capire le volontà dello stesso calciatore. Continuare in bianconero magari non da titolare ma comunque al vertice di un campionato competitivo come quello italiano o “retrocedere” in seconda/terza fascia? Di certo le offerte per il brasiliano non sono mancate e soprattuto le opportunità: la Juventus in questa sessione di mercato ha offerto Douglas Costa al Manchester United che sembrava inizialmente interessata al suo acquisto, ma le importanti pretese della Juventus, come dicevamo poc’anzi, almeno di 60 milioni di euro hanno frenato gli inglesi.

Nelle ultime indiscrezioni si era parlato di un eventuale scambio fra Douglas Costa e Morata ma un operazione che non è mai realmente decollata. Intanto in casa bianconera Higuain è pronto alla nuova avventura americana nella squadra di David Beckham, l’Inter Miami. Per sostituire il Pipita, la Juventus ha praticamente chiuso come Luis Suarez, l’attaccante non è stato ancora annunciato per il problema al passaporto, il giocatore, infatti, dovrà prima ottenere la cittadinanza comunitaria e poi potrà essere -finalmente- ufficializzato il nuovo centroavanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Pirlo in attesa del prossimo numero 9 bianconero si concentra sull’imminente inizio del campionato. Ma il mercato bianconero non sembra essere finito qui.

