Federico Chiesa la stella della Fiorentina da tempo viene corteggiato dalla Juventus e dal direttore sportivo Fabio Paratici che intravedono nel potenziale del giocatore il rinforzo ideale per il futuro della Juventus. Un giocatore ancora giovane che ha già dimostrato di avere il phisique du role da autentico fuoriclasse. Federico Chiesa non è nemmeno un mistero che qualche anno fa avrebbe anche sposato volentieri la causa bianconera, anzi, il giocatore era ad un passo a vestire la maglia della Juventus. Ora ci sarebbe un nuovo tentativo per garantirsi le prestazioni sportive dell’attaccante ma c’è da fare i conti con una folta concorrenza che vede il Milan fra le squadre più interessate proprio insieme ai bianconeri.

Calciomercato Juventus: è sfida a due per Federico Chiesa

La Repubblica di Firenze infatti ha fatto il punto sulla situazione Federico Chiesa, che come dicevamo poc’anzi è al centro dell’interesse delle squadre ai vertici del campionato. C’è stato un incontro con il patron viola Commisso e l’entourage del calciatore così per fare il punto della situazione e capire le intenzioni per il futuro di Chiesa. L’attaccante italiano non sarebbe così disposto a rinnovare con la Fiorentina, ecco che, dunque, potrebbe alimentare ulteriormente la corte della Juventus e del Milan che lo vorrebbero come rinforzo offensivo.

Dunque la situazione Chiesa potrebbe avere risvolti nelle prossime settimane, non è scontato che ci sia un assalto dei bianconeri da qui fino al 5 ottobre. Qualora infatti i bianconeri riuscissero a piazzare tutti gli esuberi, ci sarebbe un assalto all’esterno offensivo viola, sempre tenendo in considerazione la concorrenza rossonera che cercherebbe un profilo con le stesse caratteristiche dell’italiano. Intanto la Juventus sembra aver scelto il suo numero 9 che dovrebbe essere proprio Edin Dzeko, il preferito del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

