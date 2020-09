Calciomercato Juventus, intreccio De Sciglio-Karsdorp: c’è un intoppo

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti su Twitter, avrebbe subito un brusco rallentamento l’affare Karsdorp-Genoa, che sembrava in dirittura d’arrivo. Nel caso in cui la trattativa non dovesse sbloccarsi, potrebbe saltare il passaggio di De Sciglio in giallorosso.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA DE SCIGLIO/ Brutte notizie in casa Juventus. Le indiscrezioni serpeggiate nella tarda mattinata davano molto vicino il passaggio di Mattia De Sciglio alla Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, in un’operazione assolutamente slegata da quella che potrebbe portare Edin Dzeko a compiere il passaggio inverso. Tuttavia, nel tardo pomeriggio c’è stato un intoppo da non trascurare. Secondo quanto riportato da Matteo Agresti sul suo profilo Twitter, infatti, sembra essersi arenato il passaggio di Karsdorp al Genoa, che avrebbe dovuto fare spazio proprio al terzino italiano.

L’olandese, per il quale il Genoa aveva trovato l’accordo con la Roma per un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, non sembra essere convinto della destinazione, e starebbe temporeggiando. La trattativa non pare essere definitivamente tramontata, anche se questo rallentamento non era assolutamente previsto.

Calciomercato Juventus, se De Sciglio rimane cambia il futuro di Pellegrini?

Nel caso in cui non si dovesse sbloccare la cessione di Mattia De Sciglio, che potrebbe portare soldi fresche nelle casse bianconere, potrebbe cambiare il futuro di Luca Pellegrini, sul quale da tempo è piombata con una certa decisione la Fiorentina, che avrebbe avuto contatti anche con l’entourage dell’ex Cagliari. La Juve per il momento ha chiuso le porte ad una sua possibile partenza, ma non è escluso che le carte in tavola non possano rimescolarsi improvvisamente.

Del resto, se Paratici vuole mettere a segno un altro colpo a centrocampo ( e in questo senso il profilo di Aouar sembra essere quello più appetibile) ha assoluto bisogno di piazzare importanti plusvalenze a bilancio, che quest’anno ha fatto registrare ben 70 milioni di virus. Colpa del Coronavirus…

