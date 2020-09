Per Suarez alla Juventus non è tutto in fumo, ma se Milik dovesse dire sì alla Roma, ecco che la Juventus andrebbe sicura su Dzeko.

La situazione mercato attaccanti alla Juventus è ormai arrivata ad una fase cruciale. Qualche settimana fa sembrava praticamente fatta per Suarez, ma i tempi dilatati della burocrazia italiana per l’ottenimento del passaporto comunitario prolungherebbero troppo l’attesa e quindi la Juventus si è sentita costretta a ritornare sull’altro grande obiettivo Dzeko, che per altro è sempre stato il preferito, proprio per caratteristiche tecniche, del neo allenatore Andrea Pirlo. Ma la situazione Suarez, per quanto improbabile – ormai – rispetto a Dzeko, non è del tutto in fumo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, c’è il sì dell’attaccante: colpo in arrivo

Suarez alla Juventus? Calciomercato: c’è ancora una possibilità ma…

Un operazione non del tutto sfumata ma che potrebbe comunque avere la parola fine qualora Milik (altro ex obiettivo mercato della Juventus di Sarri) dicesse sì alla Roma. In quell’eventualità Dzeko sarebbe libero di lasciare la Roma e sposare la nuova causa bianconera. Intanto da Torino nel caso si complicasse la pista Dzeko con Milik, che a quel punto, rimarrebbe a Napoli o cercando un’altra squadra, la Juventus virerebbe su Giroud, obiettivo decisamente più alla portate economica, e in quell’eventualità, non è escluso che si possa anche riaprire la pista che porta a Luis Suarez.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sfuma De Paul: va al Leeds per 30 milioni?

Qualora infatti si puntasse sull’alternativa Giroud, a quel punto la Juventus potrebbe aspettare i tempi burocratici per l’ottenimento del passaporto di Luis Suarez e a quel punto prendere non uno, ma due attaccanti. Ma come dicevamo poc’anzi, ora, la priorità è sempre Edin Dzeko. Il bosniaco sembra sempre più vicino alla Juventus e la sua volontà è chiara. Con Dzeko la Juventus andrebbe a chiudere anche per un altro attaccante da utilizzare come jolly, un quarto centroavanti che sarà quasi sicuramente Moise Kean. Il ritorno dell’italiano è previsto come rinforzo qualora la Juventus andasse realmente a chiudere per il bosniaco. Pirlo si aspetta due attaccanti per l’inizio del campionato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK