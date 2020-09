La Juventus avrebbe chiuso per l’attaccante. Kean ha detto sì alla Vecchia Signora. Il giocatore ritorna in bianconero dopo una parentesi all’estero

Moise Kean ha detto sì alla Vecchia Signora, l’attaccante italiano si appresta a ritorno in Italia dopo l’anno in Premier League all’Everton. Moise Kean diventerà a tutti gli effetti il quarto attaccante della rosa di Pirlo. Voluto fortemente da Paratici, lo stesso giocatore ha sempre manifestato interesse per eventuale ritorno a Torino e alla Juventus, dato che in Inghilterra non ha saputo ambientarsi alla perfezione conservando poche presenze da titolare e non dimostrando tutte le sue potenzialità, che invece alla Juventus aveva già iniziato a fare. Kean siglò gol importanti e stava diventando un vero jolly dell’attacco che partendo dalla panchina, entrando, cambiava la partita. Pirlo vuole fare lo stesso ed è pronto per sfruttare al meglio il giovane attaccante classe 2000.

Calciomercato Juventus, c'è il sì dell'attaccante: colpo in arrivo

Un ritorno all’ovile per Moise. Il giocatore alla Juventus ha avuto modo di lanciarsi tanto da diventare uno dei volti della nazionale italiana. Ora con il suo ritorno si spera che possa replicare la bella stagione di due anni fa. Purtroppo in Premier League il giovane centroavanti non ha saputo ambientarsi alla perfezione, nonostante la guida tecnica tutta italiana alias Carlo Ancelotti. Ora Kean vorrebbe potersi riconfermare per quello che già di buono ci aveva fatto vedere, la Juventus lo aspetta e lui non vede l’ora di tornare.

Ma prima del ritorno in prestito di Moise Kean, la Juventus dovrà sbrigare alcune cessioni ormai certe. Stiamo parlando di due giocatori: Mattia De Sciglio e Sami Khedira. Il primo è ormai in direzione Roma, il giocatore verrà inserito nell’operazione Dzeko come contropartita tecnica per ammortizzare il prezzo del cartellino del bosniaco, mentre Sami rescinderà il contratto consensualmente con i bianconeri. Due cessioni e poi due acquisti. La Juventus sta inaugurando un nuovo ciclo, non solo dalla guida tecnica.

