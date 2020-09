Calciomercato Juventus, De Sciglio al Psg: l’affare si fa “grazie” ad un infortunio?

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il Paris Saint Germain avrebbe effettuato un sondaggio per De Sciglio anche e soprattutto alla luce dell’infortunio di Bernat, vittima di un brutto infortunio ai legamenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO PSG/ Ore frenetiche in casa Juventus sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita. Il bilancio, del resto, parla chiaro: il club bianconero ha assoluto bisogno di plusvalenze con le quali poter rimpinguare le proprie casse che, anche a seguito della rescissione consensuale di Gonzalo Higuain, sono in pesante deficit. Tra i possibili partenti figura il nome di De Sciglio, per il quale sembrava essere in dirittura d’arrivo la trattativa con la Roma. Tuttavia il rifiuto di Karsdorp di vestire la maglia del Genoa, ha rallentato il tutto.

Secondo quanto riportato dai media transalpini, nelle ultime ore il Paris Germain avrebbe effettuato un sondaggio importante per il laterale italiano, anche e soprattutto alla luce dell’infortunio di Bernat, vittima di un problema al legamento crociato che lo terrà lontano dai campi di calcio per almeno 6 mesi.

Calciomercato Juventus, De Sciglio-Psg: c’è il contatto

Come vi abbiamo recentemente raccontato, il fatto che la trattativa De Sciglio-Roma sia in stand by, potrebbe aprire interessanti orizzonti, prima d’ora inimmaginabili. Il Paris Saint Germain è dunque alla ricerca di un terzino, e vi abbiamo spiegato il perché. Possibilmente destro, anche se per De Sciglio non sarebbe assolutamente un problema adattarsi anche sulla corsia mancina, che ha dimostrato di poter giostrare sia come terzino basso sia come esterno alto. Leonardo, durante i primi colloqui con la Juve, avrebbe proposto il cartellino di Draxler: offerta rifiutata dai bianconeri, che vogliono mettere una plusvalenza a bilancio-

Le prossime ore saranno fondamentali sotto questo punto di vista. Tuchel ha urgente bisogno di un laterale di spinta, anche perchè la sua squadra non è partita con il piede giusto con il campionato e gli animi sembrano essere ancora surriscaldati dopo la partita con il Lione. Se la Roma non affretta i tempi, il futuro di De Sciglio potrebbe essere alla Tour Eiffel.

