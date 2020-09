Suarez alla Juventus, calciomercato: Dybala via, assalto al Pistolero

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato da Giovanni Capuano sul suo profilo Twitter, la trattativa per il passaggio di Suarez in bianconero potrebbe non essere tramontata. Con la cessione di Dybala, il Pistolero ritornerebbe prepotentemente in auge.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ DYBALA CESSIONE/ Il tormentone legato al possibile approdo di Luis Suarez alla Juventus “rischia” di non essere finito qui. Secondo quanto riportato da Capuano sul suo profilo Twitter, nel caso in cui i bianconeri decidessero di privarsi di Paulo Dybala, ecco che un eventuale ritorno di fiamma con il Pistolero non sarebbe assolutamente da escludere.

Per l’argentino non sono stati ancora compiuti passi in avanti relativamente alla situazione rinnovo. In questi giorni il fratello procuratore è a Torino, e conta di avere un incontro con i vertici dirigenziali bianconeri per mettere nero su bianco ad un accordo che, però, al momento sembra essere piuttosto lontano. La Joya chiede infatti circa 15 milioni di euro a stagione per rinnovare: tanti, troppi per la Juve, che non vorrebbe sforare il tetto dei 12 milioni. Ecco che una sua cessione, allora, non è affatto da escludere: partenza che potrebbe mettere a posto il bilancio della Vecchia Signora, che complice la minusvalenza fatta registrare con la rescissione di Higuain, è in pesante rosso.

Calciomercato Juve, Suarez al posto di Dybala? La situazione

Con i soldi ricavati dall’eventuale partenza di Dybala, la Juve darebbe poi l’assalto a Luis Suarez, che nella giornata di ieri ha sostenuto, e superato, il’esame di B1 con il quale poter ottenere il passaporto italiano. Con il Pistolero era già stato trovato l’accordo sulla base di un contratto triennale da circa 12 milioni di euro a stagione, e anche con il Barcellona la situazione era in discesa, dal momento che il club campione d’Italia si sarebbe impegnato a versare una sorta di buonentrata da 5-6 milioni di euro. Tuttavia, i tempi tecnici relativi all’acquisizione del passaporto hanno spinto Paratici a virare con decisione su Dzeko, con il quale è ormai tutto fatto con la Roma. Che si possa formare la coppia Suarez-Dzeko alla Juventus? Al momento è solo una suggestione, ma chissà.

