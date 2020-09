La Juventus potrebbe ritornare sull’esterno sinistro dell’Atalanta, Robin Gosens. La dea starebbe già lavorando al suo sostituto.

La Juventus sta lavorando per completare il mercato al meglio delle possibilità economiche. Rinforzi per il presente ma che possano garantire anche un piano futuro, e in tal senso con i nuovi acquisti schierati ieri sera negli 11 titolari, s’è già visto come la società abbia lavorato molto bene sul mercato. In attesa di capire quando e chi sarà (molto probabilmente Dzeko) il nuovo numero 9 dell’attacco, la Juventus lavora ancora parallelamente su altri obiettivi di mercato. Nelle ultime ore, le indiscrezioni provenienti da ‘Tuttojuve.com‘ parlano di un ritorno di fiamma fra i bianconeri e Gosens dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, un nuovo esterno per Pirlo

L’esterno sinistro della Dea è un giocatore che la scorsa stagione ha dato del suo meglio, collezionando prestazioni sontuose. Un giocatore che ha immediatamente suscitato l’interesse della Vecchia Signora che già nella finestra di mercato invernale voleva garantirsi le sue prestazioni sportive. Poi, causa lockdown e crisi economica post Covid, non s’è più fatto nulla. Ora, almeno stando alle dichiarazioni interne provenienti da un sondaggio di ‘Tuttojuve.com”, i bianconeri sarebbero tornati alla carica sull’esterno dell’Atalanta. La stessa Dea sta già cercando sul mercato il suo sostituto. Qualora infatti la squadra di Gasperini riuscisse a chiudere per l’ex Barcellona Junior Firpo, Gosens sarebbe libero di andare e la prima pretendente per il suo cartellino è proprio la Juventus.

Ma da Torino c’è la necessità, soprattutto numerica, di chiudere per un centroavanti. Lo stesso Pirlo ieri in conferenza stampa ha ribadito la necessità di avere un attaccante per i prossimi impegni della stagione. In tal senso la Vecchia Signora ha già dato un ultimatum alla Roma per Dzeko. O si chiude entro la settimana oppure l’operazione rischia di saltare definitivamente. Ieri Paratici intervistato nel pre gara ha aperto a possibili nuovi obiettivi, non è scontato pensare che i bianconeri pensino già ad eventuali piani B, qualora appunto l’operazione dovesse, ulteriormente complicarsi.

