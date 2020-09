Cavani potrebbe tornare in Serie A ma non più alla Juventus ma bensì alla Roma. Le richieste d’ingaggio però sono decisamente elevate

Edison Cavani è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, talmente tanto che il giocatore fu vicinissimo dal vestire la maglia bianconera, ma le richieste decisamente eccessive per l’ingaggio hanno frenato la trattativa per volere della società. Ma il caso Cavani, ora, non sembra ancora del tutto concluso. Infatti si legge nelle recenti indiscrezioni che il giocatore potrebbe tornare in Serie A ma non solo più in radar bianconero, si apre infatti anche l’opzione giallorossa. E a questo punto spunta l’interrogativo su Dzeko.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Pistocchi attacca: “Esame di Suarez nei minimi particolari?”

Calciomercato Juventus, Cavani e la nuova proposta

Cavani è quindi pronto a tornare in Serie A e potrebbe farlo alla Roma. C’è però da ribadire che la società della Capitale, vista anche la situazione certamente non rosea dal punto di vista economico, difficilmente potrà supportare due stipendi così importanti come quello di Dzeko e Cavani in contemporanea. Con il bosniaco che sembra -ormai- rassegnato dal sogno a strisce bianconere, Edison non ha ancora trovato una sistemazione definitiva. Dunque il giocatore è ad un bivio: accettare un ridimensionamento dell’ingaggio e scegliere i bianconeri oppure diventare il nuovo attaccante della Roma, ma a quel punto la Roma dovrà cedere Dzeko.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, D. Costa in uscita: c’è già il nome del sostituto

Non è, dunque, nemmeno da escludere un ripensamento dei bianconeri, che freschi dell’acquisto di Morata potrebbero puntare su un’altra punta di qualità in vista degli impegni internazionali come la Champions League, vero obiettivo del presidente Agnelli. Infatti nell’eventualità di un ridimensionamento dell’ingaggio di Cavani, la Juventus potrebbe riconsiderare l’opzione di prenderlo a zero. Tutto da capire insomma, la Roma ora dovrà gestire un giocatore, Dzeko, che si sentiva ormai pronto alla nuova avventura bianconera. Il bosniaco rimarrà quasi certamente in giallorosso ma il futuro di Cavani, invece, è ancora tutto da scoprire. Molti sono convinti che i bianconeri non si fermeranno ad un solo attaccante, fra le ipotesi su ulteriori rinforzi rimane calda l’opzione che porta ad un altro ritorno: quello del giovane Moise Kean.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK