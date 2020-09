Grazie alla mediazione di Mendes la Juventus potrebbe lasciar partire D. Costa direzione Premier League. Al suo posto, due nomi in cima alla lista.

L’esterno brasiliano Douglas Costa è in uscita dalla Juventus. La società bianconera medita sul futuro e tramite la mediazione del super agente di Cristiano Ronaldo, Mendes avrebbe una buona offerente che si garantirebbe, volentieri, le prestazioni del brasiliano. Il Wolverhampton alias Wolves sta cercando di chiudere per il giocatore juventino. L’ex Bayern verrebbe ceduto e con il suo compenso si investirebbe nuovamente sul mercato per garantire un nuovo jolly di fascia simil Cuadrado.

Calciomercato Juventus, D. Costa in uscita: c’è già il nome del sostituto

Nella lista dei bianconeri spicca il nome di Federico Chiesa sopra tutti. L’attaccante viola è il preferito del direttore sportivo Fabio Paratici che già da tempo voleva acquistarlo nella Juventus. Con i soldi del brasiliano la Juventus potrebbe investire sul giovane attaccante e chiudere per un obiettivo ricercato da diverso tempo. La Juventus ha sempre fra i grandi obiettivi offensivi il nome di Federico Chiesa. La giovane stella della Fiorentina non è mai, realmente, passata di moda. Ma non sarebbe da escludere nemmeno il grande ritorno in Serie A di Stephan El Shaarawy.

El Shaarawy potrebbe, infatti, tornare in Serie A e ripartire proprio dalla Juventus. Un poco più defilata l’ipotesi Carrasco che rimane comunque un obiettivo. Il calciomercato bianconero è ormai ai botti finali, oggi Morata ha fatto le visite mediche ed è pronto per aggregarsi al gruppo capitanato da Pirlo. Il numero 9 bianconero è finalmente giunto, trattasi di un grande ritorno. Morata è infatti rimasto nei cuori bianconeri e nell’affetto dei tifosi che non l’hanno mai, realmente, dimenticato. Ma oltre a Morata i colpi offensivi potrebbe prima vedere la cessione di Douglas Costa e poi l’arrivo di uno di questi tre profili, con Federico Chiesa sempre in cima alle preferenze.

