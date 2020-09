Tutti i meme più divertenti usciti sui social in questi giorni riguardanti, come sappiamo, l’esame di italiano di Luis Suarez:

Il social, come di consueto, quando può creare piccoli e divertenti meme per allietare su fatti dell’attualità, riesce a dare il meglio di sé. In un certo senso la faccenda riguardante l’esame di italiano di Luis Suarez, nonostante ci siano ancora indagini in corso, può risultare un po’ stramba. Il social davanti alle ultime notizie ha deciso di sbizzarrirsi con divertenti meme proprio riguardante la faccenda dell’esame del calciatore uruguaiano. In questa carrellate ne abbiamo raccolti fra i più divertenti apparsi in rete e condivisi dai tanti supporter del mondo del calcio.

Esame Suarez, social scatenati: i meme più divertenti

Tanti ricordi a fatti e situazioni vissute e diventate iconiche del passato, come la storica intervista fra Alex Del Piero e Francesco Totti che nel meme vede, però, protagonista l’attaccante uruguaiano. O il linguaggio aulico in stile fumetto. Insomma quando c’è da sbizzarrirsi il social è sempre al top.

Con la questione Suarez ormai archiviata, la Juventus con il suo nuovo attaccante Alvaro Morata si prepara per la super sfida di domenica. Nella seconda giornata di campionato di Serie A i bianconeri incontreranno la Roma. Una super sfida che avrà poi, alla terza giornata, il Napoli di Gattuso. Un tour de force iniziale in cui è vietato sbagliare. Pirlo è pronto, così anche la squadra.

