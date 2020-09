Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic positivo al tampone

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone. Anche l’attaccante del Milan ha contratto il virus, lo comunica il club rossonero con una nota ufficiale

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19, dopo una serie di tamponi effettuati in previsione della prossima sfida, l’attaccante svedese è risultato positivo al tampone. Il Coronavirus continua a contagiare giocatori di Serie A, ora anche il campione svedese. A comunicare la notizia ci ha pensato la società rossonera con un annuncio ufficiale: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.

Decisamente un brutto colpo per i rossoneri, che dovranno quindi rinunciare al loro uomo-simbolo proprio nella prossima sfida di campionato, che per l’occasione Pioli ha definito come “una finale”. Ibrahimovic con tutta probabilità dovrà anche rinunciare anche alla trasferta di Crotone, che era in programma domenica alle 18, oltre alle competizioni europee: l’eventuale playoff di Europa League previsto tra una settimana.

