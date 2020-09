La Juventus è pronta a cedere Daniele Rugani al West Ham. Con l’aggiunta di 13 milioni si potrebbe chiudere per Issa Diop.

La Juventus per puntare sui prossimi obiettivi di mercato e regalare nuovi tasselli alla rosa di Pirlo dovrà, necessariamente, fare cassa. Fra i partenti, oltre al centrocampista tedesco Sami Khedira che dovrebbe rescindere il contratto, e l’esterno brasiliano Douglas Costa che potrebbe essere decisivo per garantire la cifra di Federico Chiesa, c’è anche il difensore centrale Daniele Rugani. I bianconeri valutano il proprio difensore intorno ai 25 milioni di euro. Molte offerte dall’esterno, ma per il momento la più concreta sembra direzionata verso la Premier League: dal West Ham.

Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa: Rugani più 13 milioni

La Juventus sta lavorando alle uscite per garantirsi nuovi tasselli da inserire nella rosa di Pirlo. Un esterno/punta, che sarà quasi certamente Federico Chiesa, un laterale difensivo e eventuale altro attaccante come vice di Morata, ma potrebbero esserci anche occasioni last minute. Infatti l’ultima suggestione proveniente da ‘Calciomercatoweb‘ dà come possibile arrivo anche un centrale difensivo: il francese Issa Diop. Come sottolineavamo poc’anzi Rugani è in uscita dalla Juventus e su di lui ci sarebbero proprio gli Hammers. Il West Ham sembra infatti la squadra più interessata a garantirsi le prestazioni sportive del centrale bianconero. Un operazione che potrebbe coinvolgere Issa Diop in un scambio di cartellini più un ulteriore compenso di 13 milioni di euro.

L’acquisto del francese Issa Diop garantirebbe a Pirlo un centrale d’esperienza ma di ancora giovanissima età, il calciatore è un classe 1997. L’ex Tolosa potrebbe, dunque, diventare l’occasione last minute e garantire a Pirlo un ulteriore rinforzo in un settore del campo sempre più avanti con l’età. I bianconeri valutano l’operazione. Il cartellino di Rugani viene valutato 25 milioni di euro, ma la suggestione dello scambio con compenso di soli 13 milioni per Diop rappresenta un importante investimento anche per il futuro.