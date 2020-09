La Juventus domenica affronterà a Torino il Napoli di Gattuso, una super sfida alla terza giornata di campionato che avrà ancora infortunati nella rosa

La Juventus di Andrea Pirlo è sempre più nel vivo del campionato, già alla terza giornata. Domenica sera ci sarà un altro test importante per i bianconeri, che dopo il pareggio alla seconda giornata con la Roma, affronteranno all’Allianz Stadium, il Napoli di Gennaro Gattuso. Un match già di per sé cruciale per quello che sarà l’andamento della classifica, nonostante sia solo la terza giornata. Per l’occasione Andrea Pirlo vorrà schierare la migliore rosa possibile ma dovrà fare i conti ancora con qualche infortunato fra i titolarissimi.

Juventus, domenica c’è il Napoli: la situazione degli infortunati

La Juventus dovrà privarsi ancora di De Ligt e Alex Sandro. I due difensori saranno ancora indisponibili per la sfida casalinga di Torino ma oltre a loro, alla lista, si aggiunge anche Federico Bernardeschi. L’esterno italiano e il terzino brasiliano sono ancora fermi, entrambi, per lesioni muscolari: ai flessori della coscia destra Alex Sandro, mentre invece al retto femorale della coscia sinistra Bernardeschi. Tempi invece decisamente più lunghi per Matthijs de Ligt, che come sappiamo, ha subito un operazione alla spalla destra. Il rientro del centrale olandese è previsto per gli inizi di novembre. Il difensore salterà anche le prime sfide di Uefa Champions League.

Pirlo per il Napoli sarà costretto ad affidarsi alle uniche certezze in rosa e puntare nuovamente sui nuovi acquisti. Fabrotta sembra aver trovato conferme dopo aver sostituto egregiamente Alex Sandro nella prima sfida di campionato contro la Sampdoria, mentre ieri sera abbiamo visto che Danilo si sta adattando molto bene nei tre centrali di difesa al fianco delle colonne bianconere Chiellini e Bonucci. Ora ci sarà da capire come si muoverà sul mercato la Juventus che sembra volere a tutti i costi un nuovo esterno come rinforzo in vista degli impegni internazionali. Tutte le strade portano a Federico Chiesa, ma prima di affondare per il giocatore della Fiorentina bisognerà necessariamente vendere gli esuberi: sulla lista dei partenti ci sono De Sciglio, Rugani, Khedira e Douglas Costa.