Massimo Pavan ha parlato del nuovo acquisto della Juventus, Felix Correia. Un giocatore molto forte che volevano in tanti

Il giornalista Massimo Pavan ha fatto il punto sul nuovo acquisto della Juventus, Felix Correia: un giocatore reputato formidabile e che aveva suscitato l’interesse di molte società. Ecco cosa ha detto nel suo editoriale su Tuttojuve.com: “È sulla bocca di diversi tifosi, Felix Correia ha dimostrato all’esordio in Under 23 di essere quello che tutti si aspettavano,vale a dire un giocatore di ampio valore e prospettiva. Il giovane portoghese ha regalato un assist ed un gol contro la Pro Sesto, la rete del portoghese, poi, è da veterano con tecnica, dribbling ed idea di tiro, insomma, da giocatore vero, contro una squadra di serie C, di giocatori veri”.

Calciomercato Juventus, Pavan: “Hanno comprato un fenomeno…”

Pavan ha poi precisato: “Chiaramente tutto va preso con le pinze, la parola fenomeno è ovviamente un’esagerazione ma non ci sembra sbagliato parlare di un potenziale talento che potrebbe seguire nel lungo periodo le orme di Muiratore e Frabotta, capaci di ritagliarsi il loro spazio in prima squadra”. Si è poi parlato della posizione in cui può giocare e quali moduli sono più congeniali per le sue caratteristiche: ” È un esterno che spesso viene paragonato a Dembelè e Nani, un esterno offensivo adatto al 4-3-3 ma anche al 4-2-3-1, abile più a spingere che a curare la fase di non possesso. Lo volevano in tanti, ma alla fine lui ha scelto la Juventus con il City che lo ha mollato per Pablo Moreno”.

Infine si sono dati due dati sui record raggiunti fino adesso dal giovane calciatore: “In Olanda ha giocato Jong AZ, squadra U21 dell’AZ di Alkmaar con il quale ha esordito in Eerste Divisie, 23 presenze in campionato coa 3 goal e 5 assist. Un calciatore tecnico ma anche veloce che dopo qualche partita di Under 23 potrebbe all’evenienza anche essere chiamato con la squadra di Andrea Pirlo. La Juventus spera di aver preso un talento e per i bianconeri sarebbe un’ottima notizia”.