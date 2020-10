Miralem Pjanic ora al Barcellona ma molto legalo all’ambiente bianconero ha manifestato il suo entusiasmo per il ritorno allo Stadium ma con una frecciatina

Miralem Pjanic ormai ex giocatore bianconero, in questa sessione di mercato il centrocampista ha lasciato la Juventus per vestire la maglia del Barcellona, a distanza nemmeno di un mese dal suo addio, incontrerà nuovamente la sua Juve nella sfida di Champions League valida per i gironi. Pjanic nel corso degli anni e anche dopo il suo addio ha dimostrato molto affiatamento all’ambiente bianconero a tal punto da avergli nuovamente dedicato un post entusiasmato del grande ritorno. Ma proprio nella didascalia della foto, postata sul profilo Instagram, c’è anche una piccola e simpatica frecciatina proprio alla Juventus e all’Allianz Stadium.

Juventus-Barcellona, Champions League: la frecciatina social di Pjanic

Pjanic nel suo post Instagram scrive in italiano nella didascalia, con tanto di foto che lo ritrae ancora con la maglia bianconera, una frase che non lascia dubbi: “Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium”. Una frecciatina social con tanto di emoticon del sorriso che però sta scatenando tutti i tifosi che ricordandolo con affetto commentato che questa volta, all’Allianz Stadium, gli toccherà invece perdere.

Siparietto social nato proprio dalle foto postata dallo stesso centrocampista che è diventata virale in poco tempo. Pjanic dopo pochissimo tempo dal suo addio incontrerà la Juventus da avversario, nella super sfida di Champions League fra bianconeri e il Barcellona, una sfida che vedrà nuovamente Messi contro Ronaldo e che indubbiamente avrà gli occhi di tutti gli appassionati sportivi e del calcio.