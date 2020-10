Calciomercato Juventus, Paratici alla Roma voci infondate ma…

Le voci del passaggio di Fabio Paratici dalla Juventus alla Roma sono infondate. Ma dove andrà a finire il direttore sportivo?

Le voci che avvicinavano il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici alla Roma risulterebbero infondate. Ma ciononostante Il dirigente continua a essere associato ai giallorossi, ma non c’è però nessuna conferma. Il club giallorosso ha avviato la ricerca di una nuova figura molto simile a quella dell’attuale direttore sportivo della Juventus, così come è vero che Paratici e Fienga, amministratore delegato della Roma, sono in ottimi rapporti. Ma questi due fattori, che hanno forse scatenato tutte le speculazione in merito, non bastano ad autentificare il passaggio del dirigente bianconero in giallorosso.

