Maurizio Pistocchi attacca indirettamente la Juventus sul proprio profilo Twitter: il giornalista riporta delle parole di Andrea Agnelli…

Maurizio Pistocchi attacca ancora, questa volta indirettamente riportando delle parole di Andrea Agnelli, la Juventus. Sappiamo come il giornalista non sia particolarmente amato dal popolo bianconero per le sue continue frecciatine e stoccate verso la società di Andrea Agnelli. Oggi sul suo profilo Twitter, il giornalista ha riportato le parole risalenti al 9 settembre 2020, in cui Andrea Agnelli parlava del rispetto che ha la Juventus per le sentenze.

LEGGI ANCHE>>>Champions League su Amazon Prime Video: accordo vicinissimo

Juventus, Pistocchi ci risiamo: il post Twitter con le parole di Agnelli…

Pistocchi riporta delle parole di Andrea Agnelli durante un’intervista del nove settembre dove parlava proprio di attenersi al regolamento in rispetto delle sentenze. Nel tweet, però, il link allegato dal giornalista rimanda ad una volontà del presidente bianconero del ricorso per riavere “a tutti i costi” gli scudetti revocati nel periodo di Calciopoli. Evidente come Pistocchi giochi su queste parole abbinandole a qualcosa che è stato deciso, ma che il presidente ritene legittimamente vinto sul campo, come gli scudetti revocati nel periodo di Calciopoli: scudetti che furono assegnati a tavolino all’Inter.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, un fuoriclasse del Manchester City nel mirino di Paratici

Ovviamente un post che non ha trovato il gradimento di tanti tifosi bianconeri che nei commenti esprimono il proprio disappunto per la questione, altri invece trovano un occasione per bistrattare la Juventus com’è di consueto fare. Insomma Pistocchi sembra molto focalizzato sulle vicende riguardanti la società bianconera.

Intanto arrivano notizie di un accordo vicinissimo con Amazon Prime Video per l’acquisto della Uefa Champions League. Il colosso americano sarebbe vicinissimo ad un accordo per dei pacchetti che vedrebbero proprio le partite della Coppa europea (dalle grandi orecchie). Un esordio assoluto per l’Italia, mentre in Germania verranno già trasmesse le partite della prossima settimana. Come concorrenti per comprare il pacchetto Champions ci saranno, comunque, Sky, Mediaset e DAZN.