Milinkovic-Savic alla Juventus, Calciomercato: dall’Inghilterra sono sicuri…

Dall’Inghilterra sono sicuri: la Juventus è tornata in pompa magna per l’acquisto di Milinkovic-Savic. Un giocatore voluto fortemente da Paratici.

Le indiscrezioni mercato provenienti dall’Inghilterra, come riportato in un sondaggio di ‘TuttoJuve.com‘, danno i bianconeri nuovamente in pompa magna per l’acquisto del centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Un profilo già voluto e cercato in passato dal direttore sportivo Fabio Paratici che però non è mai andato a compimento per le richieste decisamente elevate del patron laziale Lotito, che ha sempre sparato altissimo per il centrocampista. Il classe 1995 potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni, tornare nel taccuino come primo nome della lista.

Un profilo già cercato in passato dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e, dopo due anni, La Juventus potrebbe presto tornare alla carica con la Lazio per l’acquisto del cartellino del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Classe 1995 di origine serba, stando alle ultime indiscrezioni di mercato inglesi, del portale ‘CaughtOffside’, i bianconeri potrebbero chiudere l’operazione già a gennaio, mettendo sul piatto un’offerta di 60 milioni di euro.