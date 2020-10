Il Real Madrid potrebbe tornare alla carica su Paul Pogba, proponendo uno scambio con Valverde: giocatore che piace agli inglesi

La Juventus si è rinforzata notevolmente sul mercato centrocampisti, acquistati talenti come Arthur e McKennie dimostrando che, nonostante la crisi economica post Covid-19, si è operato sul mercato con intelligenza, resta sempre il pallino del super campione Paul Pogba, desiderio mai realmente tramontato nell’ambiente bianconero. Come sappiamo il francese andrà in scadenza di contratto proprio quest’anno che viene, e il Real Madrid potrebbe farsi nuovamente sotto con una super offerta per convincere gli inglesi.

LEGGI ANCHE>>>Crociata della Rai contro la Juventus: i supporter bianconeri sono furiosi

Calciomercato Juventus: lo scambio che beffa i bianconeri

Il Real Madrid capitanato dai voleri del proprio allenatore Zinedine Zidane avrebbe già pianificando la mossa vincente per convincere la dirigenza inglese. Un maxi scambio, con eventuale compenso economico, per arrivare al centrocampista francese. L’ipotesi studiata da Zidane sarebbe quella di proporre Valverde, giocatore che fa gola agli inglesi, più eventuali soldi per arrivare al cartellino di Pogba. Un’offerta che potrebbe dunque beffare, anticipando i tempi, i bianconeri che nonostante la crisi economica sognano ancora il grande ritorno del campione francese. Stando alle ultime indiscrezioni il Real Madrid sembra anticipare i tempi proponendo un maxi scambio che troverebbe l’intesa anche secondo il volere del Manchester United che gradirebbe la contropartita tecnica proposta.