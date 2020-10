Juventus, dalla Spagna: “Salterà la sfida contro il Barcellona”

#Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazionehttps://t.co/mcxnKu2mVQ

Il fenomeno portoghese sarà costretto, almeno stando alle dichiarazioni di Marca, a saltare il super match previsto per la prossima settimana: la partita di Champions League fra le più importanti compagini del calcio mondiale Juventus e Barcellona. Un match che avrebbe -nuovamente rivisto lo scontro fra i due rivali e fenomeni del pallone Ronaldo e Messi. Anche se, secondo Di Marzio, basta che il tampone risulti negativo il giorno prima della sfida di Champions e, dunque, l’attuale positività al tampone non dovrebbe compromettere del tutto le possibilità di vedere Cristiano in Champions League.

In attesa di capire se Ronaldo ci sarà o meno, stando a ‘Di Marzio’ basterà che il tampone risulti negativo il giorno prima della partita, a non essere disponibili per la sfida contro il Barcellona, salteranno il match Chiellini, fermatosi proprio l’altro ieri durante la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev, e Alex Sandro: per il brasiliano ci vorranno ancora una decina di giorni. Ma oltre ai due titolari della difesa, mancherà anche De Ligt, l’olandese tornerà molto probabilmente nel mese di novembre.