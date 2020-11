Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva la bomba di mercato. Ronaldo potrebbe tornare al Manchester United a fine stagione

Calciomercato Juventus Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Dalla Spagna arriva un importante indiscrezione sul futuro del fuoriclasse portoghese, CR7 potrebbe lasciare Torino per ritornare al Manchester United. Nonostante in bianconero sia il titolare inamovibile e l’essenza offensiva della rosa di Pirlo, nell’ultima partita contro lo Spezia gli sono bastati 3 minuti per risolvere definitivamente il match, il fenomeno portoghese potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione per ritornare dove il mito è cominciato, al Manchester United. I Red Devils sarebbe disposti a versare nelle casse bianconere almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo via, le cifre in ballo

Un punto fermo per la Juventus ma Ronaldo vuole continuare a vincere e potrebbe salutare Torino in anticipo di un anno dalla scadenza del contratto, soprattutto se e il nuovo ciclo con Andrea Pirlo allenatore non dovesse portare subito i risultati prestabiliti. Il cammino in Champions League sarà quindi cruciale per quello che sarà il futuro del fuoriclasse portoghese, un’ennesima prematura eliminazione in Champions League potrebbe convincere Cristiano a lasciare i bianconeri prima della scadenza del contratto. Fondamentale per il futuro del fuoriclasse almeno un passaggio ai quarti di finale della competizione.