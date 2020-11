Infortunio Ramsey, è arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista che dovrà stare fermo almeno 10 giorni.

Infortunio Ramsey, il centrocampista gallese oggi ha avuto l’esito degli esami che confermano una lesione di basso grado, stop previsto di almeno di 10 giorni e poi verrà nuovamente rivalutato. Uno stop che costringe la Juventus di Andrea Pirlo a correre ai ripari. Il centrocampista gallese salterà anche la pausa con le nazionali.

Infortunio Ramsey: è arrivato l’esito degli esami del centrocampista

Aaron Ramsey dovrà stare di nuovo fuori per almeno 10 giorni, per poi essere rivalutato in seguito. Un’altra volta il centrocampista gallese si ferma e Pirlo dovrà correre ai ripari facendo a meno del suo nuovo pupillo. Ramsey ha avuto parecchi problemi fisici e già la scorsa stagione una forma fisica non certo al top è stata la grande causa della stagione fallimentare che quest’anno sembrava aver -completamente- dimenticato. In mattinata Aaron Ramsey, uscito alla ripresa della gara poi stravinta dalla sua Juventus a Budapest, è stato sottoposto a esami presso il J|Medical, che hanno nuovamente evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni la situazione verrà nuovamente rivalutata.

Alcuni dei suppoter bianconeri sotto la notizia del nuovo stop di Ramsey hanno commentato su Twitter esprimendo opinioni in merito, ad esempio sotto l’aggiornamento del giornalista Agresti, il tifoso Niko Guida scrive: “Ma perché vi meravigliate? Ramsey è questo. Forte, ma inaffidabile fisicamente. Altrimenti l’Arsenal non avrebbe permesso che si svincolasse a neanche 30 anni. Purtroppo è sempre stato di cristallo”.

Ramsey dovrà stare nuovamente fermo e salterà anche la sfida con la propria nazionale. Un’ennesima brutta tegola per la Juventus che dovrà privarsi del gallese per almeno 10 giorni.