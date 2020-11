Calciomercato Juventus, dalla Spagna confermano il colpo in attacco

Calciomercato Juventus dalla Spagna confermano l’indiscrezione dell’interesse dei bianconeri nei confronti di Dembélé del Barcellona

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri per il giocatore del Barcellona Ousmane Dembélé. L’attaccante non ritenuto incedibile dai blaugrana potrebbe essere la nuova opportunità sul mercato.

La crisi economica con il Covid-19 non ha risparmiato nessuno, qualsiasi squadra ha dovuto privarsi del grande colpo e qualora puntasse a farlo dovrà, necessariamente vendere prima. Dunque in questo momento se si vuole acquistare è obbligatorio vendere. Regola che non esclude nessuno e vale anche per il Barcellona di Leo Messi e compagni.

