Messi ha deciso la sua prossima squadra, Calciomercato: è in Serie A

Calciomercato Messi, dalla Spagna arrivano notizie in merito al futuro della Pulce, avrebbe scelto una squadra di Serie A

Calciomercato Messi, la pulce argentina avrebbe scelto la sua prossima squadra dove giocare. L’indiscrezione arriva dalla Spagna. Come sappiamo Lionel a fine stagione lascerà quasi certamente il Barcellona, i rapporti con la dirigenza blaugrana sono tesi e il mancato accordo sul rinnovo del contratto è già una piccola certezza sull’addio dell’attaccante, Juventus e Inter sono in corsa per il super colpo. Il portale ‘Don Diario’ rivela la bomba di mercato, infatti secondo gli spagnoli il giocatore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione e sarebbe proprio una di queste due squadre italiane.

I rapporti fra la dirigenza blaugrana e l’entourage di Leo Messi sono di nuovo tesi, una lunga telenovela che sembra arrivare all’unico esito già voluto da Messi ad inizio stagione, un addio definitivo dal Barcellona. Ora nuovi rumors dalla Spagna avvicinano l’addio del fenomeno per approdare in nuove dimensioni calcistiche, in Serie A. Il numero dieci è in scadenza di contratto a giugno e avrebbe già scelto la sua prossima destinazione.