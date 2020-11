Pogba, calciomercato Juventus: nonostante il desiderio di Solskjaer, il Polpo potrebbe andarsene già a gennaio.

Pogba, calciomercato Juventus: il Polpo potrebbe lasciare i Red Devils già a gennaio. Il ‘Daily Telegraph’ ha fatto un grande aggiornamento sulla situazione riguardante la stella del Manchester United. Sembra infatti – nonostante il desiderio di Ole Gunnar Solskjaer di vedere prolungare il contratto di Pogba per un periodo più lungo – che la dirigenza inglese abbia intenzione di cedere il centrocampista già nella finestra del mercato invernale di gennaio. Un trasferimento che avverrebbe prima della possibilità di perderlo a zero.

Pogba alla Juventus. Calciomercato: se ne va a gennaio

Infatti, un trasferimento sarebbe stato già programmato dalla dirigenza dei Red Devils, con l’obiettivo di venderlo e non lasciarlo andare via a zero un anno dopo. Si è presa al vaglio un ipotesi davvero clamorosa, infatti potrebbe addirittura verificarsi la possibilità di un prestito con diritto di riscatto già nel mercato di gennaio, in modo che Donny Van de Beek, che è visto già come suo successore, possa godere di più spazio nella rosa. Il Real Madrid, così come la Juventus, potrebbe quindi beneficiare rapidamente di un’apertura per provare a prendere già Pogba nel mercato di gennaio. Bianconeri avvisati e – fortunatamente – privilegiati, visto che il giocatore gode di un’ottima stima per la società ed è un idolo dei tifosi.