Calciomercato Juventus, Pirlo non transige: è fuori dal progetto

Come rivelato anche in un sondaggio de il ‘Corriere dello Sport’, viene annunciato che la Juventus non ha cambiato la sua posizione presa questa estate, nonostante Khedira sia ancora in squadra ma fuori rosa: il tedesco è totalmente fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo.

Dunque, per l’ex centrocampista del Real Madrid si presenteranno due scenari possibili già nel mercato invernale di gennaio:

La Juventus ha quindi deciso per il futuro del proprio calciatore. Khedira sarà fuori dal progetto fino a quando non scadrà il suo contratto. Non ci saranno sconti per il centrocampista che nonostante abbia saputo già ad inizio anno di non fare più parte del progetto ha voluto, comunque, rimanere in bianconero.In quest’ultimo caso, però, non deve aspettarsi un suo utilizzo da di Andrea Pirlo. Nonostante sia stato escluso solo dalla lista Champions, e non da quella per il campionato di Serie A, i bianconeri non hanno intenzione di considerarlo per questa stagione nemmeno in caso di necessità a mediana.