Ronaldo al Paris Saint Germain? A rispondere ci pensa il ds brasiliano Leonardo “A volte succedono cose straordinarie..”

Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per andare al Paris Saint Germain? A rispondere al quesito ci ha pensato il ds brasiliano dei campioni di Francia, che proprio a proposito del fenomeno portoghese ha risposto: “è normale che venga accostato al Psg”. Insomma potrebbe esserci qualcosa di vero nell’addio prematuro a fine stagione, soprattutto se la situazione in Champions League dovesse finire prima del previsto, com’è già successo la scorsa stagione con Sarri. In un sondaggio de il ‘Corriere Dello Sport‘ vengono riportate delle parole dette da Leonardo, tanti punti toccati ma soprattutto si è parlato del fenomeno portoghese con il numero 7 stella della Juventus.

Ronaldo al Psg? Calciomercato: “A volte succedono cose straordinarie…”

Proprio sul fenomeno portoghese, Leonardo non ha dubbi e a proposito di una possibile partenza della Juventus sponda Psg, ha risposto: “È normale che venga accostato al Psg. E proprio sul fenomeno portoghese ha aggiunto: “Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione economica è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato“.