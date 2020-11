Georgina Rodriguez si allena facendo yoga in barca in attesa del compagno Cristiano Ronaldo, la foto pubblicata su Instagram

Georgina si allena in barca facendo yoga in solutidine.

La compagna dell’attaccante portoghese della Juventus ha postato sul proprio profilo Instagram una nuova immagine che ha ottenuto in poco tempo tante condivisioni e likes. Una passione indissolubile quella che lega la coppia e ad ogni post confermano questo legame, oltre infatti alla foto di Georgina, la coppia ha deciso di festeggiare il compleanno del figlio con una foto che immortala la giovane Georgina, tre anni fa, con il figlioletto appena nato.

Georgina Rodriguez fa yoga in barca aspettando CR7

La coppia sempre sui Instagram ha voluto festeggiare anche il compleanno del figlio con una foto ricordo di tre anni fa, nella didascalia Georgina scrive “3 anni fa con il mio angioletto” e poi aggiunge un’altra foto proprio di Cristiano Ronaldo con in braccio il figlio con la didascalia “AMORE PURO. Questa foto mi commuove … Ti amiamo, le nostre vite. 3 anni felici”

Tanti commenti sia dai fan di Georgina ma che dai tanti tifosi della Juventus che seguono in massa la compagna del loro beniamino sportivo. Come dicevamo poc’anzi Cristiano e Georgina sono una coppia consolidata da tempo e la testimonianza sono questi continui post, che ad ogni foto, confermano come la coppia sia davvero coinvolta. Ora la Juventus aspetta il suo fenomeno per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari il prossimo sabato, visto che adesso c’è la pausa delle nazionali che vedrà coinvolti molti titolari della rosa di Andrea Pirlo.