Juventus, dopo 25 anni insieme alla storica compagna Sandra, il francese ha ottenuto il divorzio e adesso si sta frequentando con una giovanissima modella olandese di 25 anni.

Il 39enne francese ex calciatore della Juventus Patrice Evra può definirsi fidanzato ufficialmente con la modella Margaux Alexandra, appena un mese dopo aver divorziato dall’ex moglie Sandra della stessa età dell’ex calciatore bianconero, con la quale ha mantenuto una relazione per 25 anni. Lo ha annunciato lui stesso sul proprio profilo Instagram: “Stiamo insieme da più di un anno, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando Sei al mio fianco, mi manchi!“.

Evra: la nuova fiamma fa infuriare la moglie, ma è fedele alla Vecchia Signora

Ma sappiamo come Patrice Evra si contraddistingua soprattutto per la sua fedeltà eterna, infatti in questo simpatico meme pubblicato dal francese sul proprio profilo Instagram, Evra prende in giro Arturo Vidal passato ormai all’Inter di Antonio Conte dimenticandosi il suo nome ironicamente, con tanto di foto evocativa ai tempi che furono quando in maglia bianconera c’erano l’attuale allenatore della Juventus Andrea Pirlo, Evra e il centrocampista cileno Arturo Vidal.

Nella didascalia del post si evince come Patrice sia ancora molto legato all’ambiente bianconero, infatti, non è il primo post che dedica ai tifosi e all’ambiente Juventus in generale, fra i più memorabili, ci fu ad esempio quello della presentazione di Ronaldo alla Juventus, dove Patrice per tutta la durata del video imita l’esultanza classica dell’ex compagno di squadra con tanto di augurio per la sua nuova avventura.