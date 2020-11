Calciomercato Juventus, addio Paratici: può finire in un altro club di Serie A

Calciomercato Juventus, probabile addio del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che potrebbe finire in un altro club di Serie A.

Calciomercato Juventus, probabile addio del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Annuncio a sorpresa in casa bianconera. Appena un mese, in occasione dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio, con un comunicato ufficiale la Juventus confermava il proprio direttore sportivo Fabio Paratici nel ruolo di uomo mercato bianconero. Contestualmente, il presidente Agnelli promosse Cherubini a Football Director, per molti infatti un segnale concreto che, forse, il campo alla successione dell’attuale CFO juventino era prossimo. Proprio oggi si torna a parlare, infatti, di una possibile separazione già nel mercato di gennaio.

Ilario Di Giovanbattista, come viene riportato in un sondaggio di “Calciomercato.it” intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha fatto una sorta di annuncio a sorpresa, dando una piccola certezza secondo il suo parere, destabilizzando il futuro dell’ambiente bianconero, ecco cosa ha detto “Secondo me il prossimo direttore sportivo della Roma sarà Fabio Paratici: l’idea di portare il dirigente della Juventus nella Capitale non è mai uscita dai radar del club giallorosso”. Non è nemmeno un mistero che il nuovo patron Friedkin voglia fare le cose in grande, proponendo un nuovo direttore sportivo di esperienza e qualità.