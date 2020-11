Calciomercato Juventus, Alaba continua ad essere un obiettivo della dirigenza bianconera: i contatti sono sempre vivi

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera vuole David Alaba e lavora per portarlo a Torino il più presto possibile. Il laterale austriaco classe 1992 è un obiettivo concreto e raggiungibile nonostante alcune difficoltà. L’affare, infatti, sarebbe facilitato dal suo eventuale arrivo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà, ufficialmente, il suo contratto al Bayern Monaco. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione la folta concorrenza che ha il richiamo dei maggiori club di caratura internazionale, interessati ad Alaba ci sono Real Madrid, Barcellona e Manchester City tra le altre. Fabio Paratici dovrà dunque studiare la mossa vincente per battere questa difficile concorrenza.

Alaba alla Juventus, Calciomercato: il piano dei bianconeri

I contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore Pini Zahavi, come viene riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport’, sono continui. Le richieste di Alaba sono però decisamente onerose: il calciatore chiede uno stipendio vicino ai 15 milioni di euro stagionali, cifra che lo porterebbe alle spalle del solo Cristiano Ronaldo nella classifica dei, possibili, bianconeri più pagati. Ma la politica bianconera è differente, infatti abbiamo visto come nel corso della stagione c’è una necessità di abbattimento del monte stipendi medio, con ancora la risoluzione di Sami Khedira da risolvere. Alaba, dunque, resta un obiettivo decisamente importante ma anche molto costoso.