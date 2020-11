Calciomercato Juventus, Haaland apre all’addio: lo conferma il papà

Calciomercato Juventus, Haaland apre all’addio dal Dortmund. Il giovane attaccante potrebbe lasciare la Germania, lo conferma il padre

Calciomercato Juventus, Erling Haaland potrebbe lasciare la Germania e il Borussa Dortmund, le conferme arrivano dal padre. Il centravanti norvegese piace anche alla dirigenza bianconera. Un giocatore pazzesco, il centravanti classe 2000 non smette più di segnare, in fase realizzativa è già uno degli attaccanti più prolifici al mondo, a tal punto che è riuscito a segnare 11 volte su 11 presenze: record già spaventosi soprattutto se si va a guarda la carta identità del ragazzo, l’attaccante norvegese è un classe 2000. Naturale immaginare che interessate all’attaccante ci siano tutte le squadre al top europeo, non è un mister che fra queste ci sia – ancora – la Juventus.

Erling Haaland è chiaramente uno degli attaccanti più importanti in circolazione. L’avvio di stagione con la maglia del Borussia Dortmund è stato pazzesco e non è passato assolutamente inosservato, ormai da tempo Real Madrid, Manchester United, City e anche Juventus hanno messo gli occhi sul centravanti classe 2000.

In merito al futuro de giovane attaccante ha parlato il papà del giocatore, Alf-Inge che su ‘Sport1’ ha aggiornato sul futuro del figlio: “Quando giochi bene è logico che i grandi club bussino alla tua porta ma qui stiamo parlando di speculazione”. Poi continua: “Abbiamo firmato un lungo contratto con il Dortmund e il BVB ha una squadra fantastica per Erling al momento Non cerchiamo altro”. Ma alla fine il papà di Haaland si lascia scappare una piccola anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante.

Parole che lasciano un futuro aperto per il figlio: “Non sai mai cosa può succedere in futuro, penso che abbia voglia di vincere dei trofei con il Borussia. Questo è il suo obiettivo. Erling può ancora ottenere molto in Germania e fare grandi progressi”. Il volere del giocatore è quello di continuare a fare bene in Bundesliga ma è naturale che alla fine di questa stagione alle porte dei tedeschi saranno tante le squadre a bussare, compresa la Juventus.