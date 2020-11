Supercoppa, spunta la data per sfida che vedrà impegnate, ancora una volta, in una super sfida Juventus contro Napoli

Supercoppa italiana, spuntano le indicazioni di massima per data e luogo del match che vedrà impegnate, ancora una volta, Juventus contro Napoli. Nel corso dell’Assemblea di Lega di Serie A di ieri, in via del tutto informale sarebbe stata decisa la data in cui si potrà disputare la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Dai principali quotidiani si apprende che la data, ancora in attesa di ufficialità, sarebbe stata scelta per mercoledì 20 gennaio.

Supercoppa italiana, c’è la data della sfida fra Juventus e Napoli

Nel corso dell’assemblea inoltre, per ovviare alle problematiche sollevate dall’emergenza Covid-19, si è deciso per nessuna location all’estero, dunque, la gara verrà disputata in Italia. Molto probabilmente la meta scelta è quella del Mapei Stadium di Reggio Emilia, per il momento è la location prescelta. I bianconeri sono ancora la squadra in Italia con più vittorie nel palmares. I bianconeri vantano in bacheca ben 8 Supercoppe italiane: l’ultima vinta nell’edizione 2018. Sarà un altro test importante per Andrea Pirlo allenatore che sarà per la prima volta in una finale da allenatore. L’ultima finale giocata dal maestro con la Juventus, purtroppo, fu da giocatore ed era quella di Champions contro il Barcellona. Ma ora il maestro da nuovo tecnico bianconero è pronto a portare in bacheca il suo primo trofeo da allenatore.