Calciomercato Juventus, Isco continua a rimanere un operazione in ottica bianconera ma il giocatore sembra voler rimanere ancora a Madrid

Calciomercato Juventus, Isco è ancora un obiettivo in orbita bianconera: il centrocampista piace molto a Pirlo e sarebbe il rinforzo ideale nella sua rosa. Il poco spazio al Real Madrid ha permesso ai dirigenti del Real Madrid di renderlo disponibile per eventuale cessione, anche nel mercato di gennaio. Tutto quindi accessibile per avanzare un’offerta, peccato che il giocatore stia rifiutato tutto. Il suo volere, per il momento, sembra quello di rimanere ancora a Madrid a giocarci le sue possibilità.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Cagliari, Pirlo: annullata la conferenza stampa della partita

Calciomercato Juventus, futuro Isco: rifiuta tutto, vuole una sola squadra

Accostato ancora una volta all’orbita mercato bianconera, Isco non sembra avere intenzione di lasciare il Real Madrid, a confermarlo arrivano anche le parole del suo agente. Nonostante il poco spazio risicato al Real Madrid, Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio conosciuto come Isco, è determinato ancora a conquistare la fiducia del proprio allenatore, Zinedine Zidane. Il 28enne nazionale spagnola ha collezionato solo sei presenze in stagione, molto poche per un giocatore del suo talento. Un totale di 260 minuti. Il giocatore non è mai riuscito a convincere pienamente la società che infatti stava pensando alla sua cessione già nel mercato invernale di gennaio. Le indiscrezioni sul suo futuro, in vista di gennaio e di giugno, si moltiplicano con l’ex Malaga accostato non solo alla Vecchia Signora ma anche in Premier League, l’ultimo sulla lista è l’Everton di Carlo Ancelotti.