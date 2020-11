Juventus-Cagliari: l’ottava giornata di Serie A si giocherà domani sera, per l’occasione ci sarà un capitano speciale in bianconero

Juventus-Cagliari domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match valido per l’ottava giornata di Serie A. Andrea Pirlo dopo i tanti infortuni, Chiellini e Bonucci saranno out, può contare sul grande e gradito ritorno in rosa, stiamo parlando del difensore centrale De Ligt. L’olandese sembra essersi finalmente ripreso dall’operazione alla spalla che l’ha tenuto fuori per tutto l’inizio stagione, ora il giovane fenomeno della difesa è pronto a ritornare garantendo la solita copertura dietro. Ma le buone notizie non sono finite qui, infatti per la prima volta, Cristiano Ronaldo potrebbe partire da titolare con la fascia da capitano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Haaland apre all’addio: lo conferma il papà

Juventus-Cagliari: un capitano speciale nel match di domani

Per la prima volta, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe partire con la fascia da capitano dimostrando di essere sempre di più un leader nella squadra di Andrea Pirlo. Stando a ‘Tuttosport’, domani sera nel match casalingo contro il Cagliari valevole per l’ottava giornata di Serie A, il fuoriclasse bianconero potrebbe portare al braccio la fascia da capitano considerate le assenze causa problemi fisici di Giorgio Chiellini (capitano) e Leonardo Bonucci (vice). Sarebbe quindi la prima volta per Cristiano. Se si esclude l’anno scorso in quel di Udine, quando tenne la fascia solo per qualche minuto vista la sostituzione di Bonucci, fascia che fu poi consegnata a Matuidi.