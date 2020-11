Chiesa nel proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia dove ringrazia per la Playstation 5, ma qualcosa non quadra.

Juventus, Federico Chiesa e l’insolita Playstation 5. La nuova console Sony uscita ieri sul mercato europeo è già diventata famosa per essere, in poche ore, anzi minuti, introvabile. Un problema dovuto probabilmente dalle poche copie messe in commercio per i rallentamenti causati dalla pandemia Covid-19 che ha gravato su tutto il mondo. Molti giocatori della Serie A, però, hanno avuto il privilegio di metterci le mani prima di altri, come ad esempio Ciro Immobile che è già diventato virale sui social per la foto dove monta la Play 5 al contrario. Fra i calciatore della Serie A anche Federico Chiesa ha avuto questo “privilegio” che proprio in una storia Instagram mostra e ringrazia per il “nuovo” acquisto.

Juventus, Chiesa e la Playstation 5 speciale: ma qualcosa non quadra

Ovviamente si tratta di un troll, visto che così come tanti videogiocatori, anche Federico si è trovato a mani vuote. Non riuscendo dunque a mettere le mani sulla console di mamma Sony, il calciatore della Juventus ha voluto ironizzarci sopra, appiccicando un foglio sulla, ormai, vecchia Playstation 4 con scritto “Playstation 5”. Un siparietto che non è passato inosservato e che ha divertito tutti i tifosi e videogiocatori. Chiesa così come tanti appassionati del mondo videoludico dovrà rimandare l’appuntamento con la Playstaton 5 al Natale.