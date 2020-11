Calciomercato Juventus, Morata, prima della Juventus, fu vicinissimo al Barcellona. Dalla Spagna confermano il retroscena

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano conferme sul retroscena riguardante Alvaro Morata. Sembra infatti che l’attaccante spagnolo, ora in forze e prolifico di reti alla Juventus, prima di firmare con i bianconeri fu molto vicino a vestire la maglia del Barcellona.

Secondo infatti quanto riportato dall’emittente Cadena Ser, infatti, l’attaccante spagnolo prima di tornare alla Juventus (prestito oneroso di circa 10 milioni con riscatto fissato a 45) è stato vicinissimo a vestire la maglia blaugrana. I colchonerso avevano offerto ai blaugrana l’attaccante a assieme a Hermoso e Lemar in cambio del ritorno di Griezmann.

Calciomercato Juventus, fu vicinissimo al Barca: il retroscena Una trattativa clamorosa se fosse andata in porto, ma poi non conclusa per volere dei stesso dei blaugrana. Appare infatti che la trattativa non è andata in porto perché il Barça ha ritenuto incedibile l’attaccante francese, volendo puntare nuovamente sul suo talento. Alla fine all’Atletico è pi andato Luis Suarez, con Morata che è stato libero di scegliere di ritornare alla Juventus, squadra con cui il giocatore è legato moltissimo. Certamente un destino strano che avrebbe cambiato i piani dei bianconeri. Ma meglio così, con Morata la Juventus ha confermato un acquisto importante che sta già trovando una sintonia speciale con Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE>>>Juventus, Pirlo perde un altro difensore: non giocherà in Champions

La coppia di attaccanti bianconeri ha raggiunto un feeling particolare ed è diventata, presto, la coppia imprescindibile di Pirlo. Il maestro ha già i suoi titolari, tanto che Morata in pochi mesi è riuscito a scavalcare le gerarchie “soffiando” il posto a Paulo Dybala. L’attaccante argentino nonostante le sue qualità, indubbie, sta riscontrando parecchi problemi fisici e il mancato feeling con il portoghese grava sulla mole di gol, cosa decisamente opposta quando c’è Morata in campo. I bianconeri sembrano aver trovato il numero 9 desiderato e con Alvaro la Vecchia Signora sta andando in gol ad ogni partita, rendendo giustizia alla scelta di Paratici che ha voluto e creduto nel ritorno di Morata.