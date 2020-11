Calciomercato Juventus, CR7 non ritorna: il suo futuro è deciso

Dalla Spagna è poi giunta la notizia secondo cui Cristiano Ronaldo sarebbe desideroso di ritornare in Spagna al Real Madrid dove ha scritto ampiamente la storia con il club blancos, vincendo tre Champions League consecutive. Strada questa, però, che appare poco percorribile: su FootMercato, che fa proprio riferimento ad indiscrezioni spagnole, si può evincere che al Real Madrid non sarebbero così entusiasti di riprendersi il portoghese per via dell’alto costo del cartellino. Alcuni leader della squadra, poi, sarebbero poco propensi al ritorno del fenomeno portoghese. Ipotesi dunque da escludersi definitivamente.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Ferencvaros, le probabili formazioni della sfida di UCL

Proprio sul futuro del portoghese ha parlato anche il direttore sportivo Fabio Paratici che intervistato nel pre partita di Juventus Cagliari ha voluto ribadire la sicurezza sull’attaccante, Cristiano Ronaldo rispetterà il termine del contratto, come sappiamo la prossima stagione è l’ultima nei 4 anni previsti da quando il portoghese è in bianconero. Cristiano dopo la doppietta di Cagliari, nell’anno solare 2020 è andato in rete ben 30 volte, un record decisamente assoluto, che l’ha visto salire sul podio dei marcatori più prolifici della storia del calcio.