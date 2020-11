Calciomercato Juventus, Marotta vorrebbe Paulo Dybala. L’attaccante argentino è pronto a lasciare la Juventus nella prossima stagione

Calciomercato Juventus, Beppe Marotta avrebbe un desiderio specifico, prendere Paulo Dybala -ormai- sempre più fuori dal progetto bianconero. Esplode la bomba in ottica calciomercato bianconero, infatti in casa Juventus è ancora in alto mare la questione legata al rinnovo dell’attaccante argentino, le richieste dell’entourage del giocatore sono troppo alte e la società non vuole assecondare la richiesta dei 15 milioni a stagione, reputati troppi. L’ipotesi più probabile per il momento, data la fase di stallo, porta sempre di più verso una cessione a fine stagione. Inoltre la Joya non sembra nemmeno più essere il protagonista in questa rosa, dove Morata gli ha ormai soffiato il posto da titolare, viste le ottime prestazioni consecutive e il feeling indissolubile con il partner d’attacco Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Marotta vuole l’attaccante bianconero: c’è l’offerta

La valutazione della Joya si aggira intorno ai 100 milioni di euro, prezzo stabilito prima della pandemia da Coronavirus e la susseguente crisi economica, adesso i bianconeri avrebbero adeguato le richieste e si potrebbero accontentare di una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro per cedere l’attaccante argentino e mettere a segno una importante plusvalenza economica. Ma dove può andare Paulo Dybala? Diverse volte abbiamo parlato di come le spagnolo sarebbero le prime a volerlo ma che, sia Real che Barcellona, non hanno mai fatto passi concreti. Piace anche in Premier League, con il Manchester United sempre in testa, ma l’Inghilterra non sembra una destinazione troppo gradita al giocatore.