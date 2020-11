Arturo Vidal, da ex idolo dei tifosi a interista bistrattato: cos’è cambiato?

Arturo Vidal, da ex idolo dei tifosi bianconeri a bistrattato interista. Il centrocampista cileno non sembra più quello di un tempo.

Arturo Vidal non sembra più lo stesso. Il centrocampista cileno un tempo fu un autentico idolo dei tifosi che ancora per molto tempo ne tessero le lodi con affetto continuo, nonostante i suoi comportamenti non certo disciplinati, i motivi dell’allontanamento dalla Juventus furono legati a questo fattore. Ma cos’è cambiato oggi? Sicuramente il passaggio all’Inter ha influito, di tanto, sulla stima del centrocampista che a più riprese si era dichiarato un “tifoso” della Juventus, ad esempio nella famosa espulsione contro il Napoli in Champions, quando ancora giocava con la maglia del Barcellona, uscendo dal campo urlò un certo “forza Juve!”. Ora il centrocampista non sembra però godere della stessa stima dei tifosi interisti, che, anzi, dopo ieri sera stanno insorgendo sui social.