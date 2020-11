Juventus, Ronaldo non parte per Benevento. Pirlo lo tiene a riposo

Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento. Pirlo ha deciso di concedergli una giornata di riposo

Juventus, Andrea Pirlo terrà a riposo Cristiano Ronaldo per la trasferta di Benevento. Il maestro ha deciso di concedere al fuoriclasse portoghese una pausa visti i diversi impegni che l’hanno visto protagonista sia in campionato che in Champions. Un’assenza che lascerà spazio al duo Dybala – Morata. Con la volontà di ritrovare la Joya, ultimamente un po’ fuori dai soliti standard a cui aveva abituato, complice anche l’infortunio che l’ha tenuto fuori per un po’. Ma fra le assenze, Cristiano Ronaldo, Chiellini e Demiral Pirlo recupererà, proprio per l’emergenza in difesa, il vice capitano Leonardo Bonucci.

