Calciomercato Juventus, Sergio Ramos ha trovato un principio d’accordo. Il capitano dei blancos probabilmente continuerà al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos il centrale dei merengues potrebbe continuare la sua avventura al Real Madrid. Il centrale spagnolo per lungo tempo è stato accostato alla Juventus e anche al Psg, il rinnovo del contratto sembrava essere una cosa ormai remota, tanto che i diversi sondaggi europei si erano fatti largo nei giorni seguenti. Un profilo che, nonostante l’età, farebbe il bene di qualsiasi squadra essendo ancora il più decisivo nel suo ruolo: il palmares parla chiaro. Ramos però sembra aver trovato un principio d’accordo con i merengues e potrebbe dunque continuare e probabilmente concludere la sua carriera al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos: c’è un principio d’accordo

Il sogno di molti tifosi bianconeri, visti anche i problemi difensivi che stanno sempre di più affossando la rosa di Pirlo, era quello di vedere Ramos ritrovare l’ex compagno CR7. Insieme i due hanno vinto tutto quello che si può desiderare in una carriera da professionista. Un sogno che potrebbe più essere utopia visto che il Real Madrid nonostante la freddura iniziale sarebbe disposta a continuare con il proprio capitano spagnolo. Infatti secondo quanto riportato da Francisco Buyo, giornalista di ‘El Chiringuito’, “Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, avrebbe raggiunto un principio di accordo con Florentino Perez per due stagioni più una nel caso dovesse scendere in campo per almeno 30 gare”.