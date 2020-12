Calciomercato Juventus, il mercato di riparazione potrebbe essere fondamentale per l’andamento della stagione. Ecco i desideri del maestro:

Calciomercato Juventus, il mercato di gennaio potrebbe essere fondamentale per la Juventus. Chiamato comunemente mercato di riparazione, i bianconeri con due-tre innesti sensati potrebbero risolvere tutti i problemi in rosa. Ma andiamo con ordine, Pirlo avrebbe già, a più riprese, espresso le sue preferenze: desideri ma che sono anche necessità. Iniziando dall’attacco, non esiste un vice Morata. I bianconeri sono troppo corti nel ruolo, soprattutto se dovessero andare avanti nella competizione più ricercata, la Champions League. Proprio per questo motivo, l’acquisto di un nuovo attaccante risulta fondamentale in questa sessione di mercato. Serve un profilo che possa rispondere affermativo a tutte le esigenze della dirigenza bianconera: esperienza, costo basso e qualità. Indubbio pensare che la grande occasione potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Olivier Giroud potrebbe infatti rappresentare la grande occasione del mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, la lista dei desideri di Pirlo per gennaio

Ma non solo Giroud. Infatti c’è sempre la pista percorribile dell’attaccante polacco del Napoli Milik. Il centroavanti partenopeo è pronto a salutare Napoli e avrebbe intenzione di vestire la maglia della Juventus, ma su di lui rimane sempre il problema del costo del cartellino, operazione più percorribile in estate, visto che l’attaccante a fine stagione si libererà a zero. Ma oltre ad un vice Morata, la Juventus ha bisogno di rinforzare anche la difesa e il centrocampo. A mediana continua ad interessare il profilo di un regista di ruolo, su tutti Manuel Locatelli del Sassuolo: il preferito del mister Pirlo. I neroverdi non sono intenzionati a fare sconti, dunque, bisognerà agire con intelligenza e magari cedere qualche giocatore tipo Ramsey per permettersi il cartellino del giovane azzurro.